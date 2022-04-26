İngiltere, Ukrayna ekonomisi için kritik karar! İthalatı yapılan ürünlerin gümrük vergisi kalktı
İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında desteklediği Zelenskiy için hamlelerine devam ediyor. Ekonomik kalkınma amacıyla Ukrayna için yeni adımlar atan İngiltere, Ukrayna'dan ithalatı yapılan ürünlerin gümrük vergisini kaldırdı.
İngiltere Maliye Bakanlığı, Ukrayna'dan yapılan ithalatta uygulanan tüm gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.
İngiltere Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, savaş ortamındaki Ukrayna'nın desteklenmesi amacıyla Ukrayna'dan ithalatı yapılan ürünlere uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rusya'ya, "Ukrayna halkını baskı altında tutmak için" kullanılması muhtemel teknoloji ürünlerinin ihracatının yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada bu ürünler tek tek sıralanmazken, genel olarak dinleme ve izleme faaliyetlerinde kullanılabilecek teknoloji ürünlerinin bu yasak kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında ifadelerine yer verilen İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan ise, "İngiltere, Ukrayna'nın Putin'in acımasız ve sebepsiz işgaline karşı verdiği mücadeleyi desteklemek ve Ukrayna halkının uzun vadeli güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir." İfadesini kullandı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiltere 2021 yılında Ukrayna'dan 830 milyon sterlin hacminde ithalat yaparken, aynı yıl Ukrayna'ya 670 milyon sterlin tutarında ihracat gerçekleştirdi.
İngiltere'nin Ukrayna'dan ithal ettiği ürünlerin başında buğday, mısır, arpa ve pirinç ve ayçiçek yağı geliyor.
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