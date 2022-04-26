Son dakika: Rusya’dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! Bakan Lavrov BM Genel Sekreteri ile görüştü

"SİLAH SEVKİYATI SÜRERSE MÜZAKERE OLMAZ"

Rus Bakan Lavrov yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ukrayna ile sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istiyoruz. Bazı ülkeler var ki Rusya yok olsun istiyor. Ukrayna'ya silah yardımlarına devam ediyorlar. Ukrayna'ya silah satmalar devam ederse sonuç çıkmaz. Rusya'nın Ukrayna'daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor