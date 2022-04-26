Son dakika: Rusya'dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! Bakan Lavrov BM Genel Sekreteri ile görüştü
Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın karşısına geçti. Rus Bakan, Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın karşısına geçti. Rus Bakan, Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.
"SİLAH SEVKİYATI SÜRERSE MÜZAKERE OLMAZ"
Rus Bakan Lavrov yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Ukrayna ile sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istiyoruz. Bazı ülkeler var ki Rusya yok olsun istiyor. Ukrayna'ya silah yardımlarına devam ediyorlar. Ukrayna'ya silah satmalar devam ederse sonuç çıkmaz. Rusya'nın Ukrayna'daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?
- Son dakika: Karantina kalktı mı? 7 gün karantina uygulaması sona mı erdi? Bilim Kurulu kararları son açıklamalar
- Emeklilere sürpriz açıklama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!
- Son dakika açıklandı! KPSS 2022/7 atama sonuçları sorgulama: Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları nereden öğrenilir?
- Son Bilim Kurulu kararları neler? Maske tamamen kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Son açıklamalar...
- Kadir suresi okunuşu: Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
- 26 Nisan emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? 2022 İmaş Makina borsada ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul son açıklamalar
- Kadir Gecesi 2022 hangi gün? Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi ne oldu?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
- Bayramda hangi köprüler ücretsiz? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler hangileri?