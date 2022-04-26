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Son dakika: Rusya'dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! Bakan Lavrov BM Genel Sekreteri ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika: Rusya’dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! Bakan Lavrov BM Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın karşısına geçti. Rus Bakan, Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın karşısına geçti. Rus Bakan, Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

"SİLAH SEVKİYATI SÜRERSE MÜZAKERE OLMAZ"

Rus Bakan Lavrov yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ukrayna ile sorunların müzakere yoluyla çözülmesini istiyoruz. Bazı ülkeler var ki Rusya yok olsun istiyor. Ukrayna'ya silah yardımlarına devam ediyorlar. Ukrayna'ya silah satmalar devam ederse sonuç çıkmaz. Rusya'nın Ukrayna'daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

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