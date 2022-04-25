Mahkeme Donald Trump için kararını verdi: Günlük 10 bin dolar ödeyecek

"KENDİ İŞİMİ CİDDİYE ALIYORUM"

Varlıklarının değerleri konusunda doğru rakamları göstermediği için "mahkemeye itaatsizlikle" suçlanan Trump'ın mahkeme tarafından istenen kayıtlar için herhangi bir belge sunmadığı iddia edilmişti. Ancak Manhattan Yüksek Mahkemesi Engoron, Trump'ın avukatlarının nasıl araştırma yaptıkları konusunda yeterli detay vermediğini belirterek, "Herhangi bir aramanın neyi, kimin, nerede, ne zaman ve nasıl yaptığı özetlenmiyor" ifadelerini kullanarak, "Sayın Trump, işinizi ciddiye aldığınızı biliyorum ve ben de kendi işimi ciddiye alıyorum" dedi.