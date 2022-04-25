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Mahkeme Donald Trump için kararını verdi: Günlük 10 bin dolar ödeyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Mahkeme Donald Trump için kararını verdi: Günlük 10 bin dolar ödeyecek

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump mahkeme celbine cevap vermediği her gün için 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. ABD’nin New York kentinde bulunan Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron konuya ilişkin "Sayın Trump, işinizi ciddiye aldığınızı biliyorum ve ben de kendi işimi ciddiye alıyorum" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, mahkeme celbine cevap vermediği gerekçesiyle mahkeme gerekliliklerini yerine getirene kadar günde 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

HER GÜN 10 BİN DOLAR ÖDEYECEK

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın daha önce New York Başsavcısı Letitia James'in talep ettiği belgeleri cevapsız bırakması nedeniyle Trump'a mahkemenin gerekliliklerini yerine getirene kadar günde 10 bin dolarlık para cezası verdi.

EMİRLERİ YERİNE GETİRMEDİ

Yargıç Engoron, Trump'ın Başsavcı Letitia James ile işbirliği yapmadığı ve mahkemenin emirlerini yerine getirmediği sonucuna vardığını belirtti.

"KENDİ İŞİMİ CİDDİYE ALIYORUM"

Varlıklarının değerleri konusunda doğru rakamları göstermediği için "mahkemeye itaatsizlikle" suçlanan Trump'ın mahkeme tarafından istenen kayıtlar için herhangi bir belge sunmadığı iddia edilmişti. Ancak Manhattan Yüksek Mahkemesi Engoron, Trump'ın avukatlarının nasıl araştırma yaptıkları konusunda yeterli detay vermediğini belirterek, "Herhangi bir aramanın neyi, kimin, nerede, ne zaman ve nasıl yaptığı özetlenmiyor" ifadelerini kullanarak, "Sayın Trump, işinizi ciddiye aldığınızı biliyorum ve ben de kendi işimi ciddiye alıyorum" dedi.

AYLAR ÖNCE SAVCIYA SUNULDU

Trump'ın avukatlarından Alina Habba, duruşma sonrasında karara itiraz etmeyi düşündüğünü söyleyerek, "Mahkeme celbine yanıt veren tüm belgeler, aylar önce başsavcıya sunuldu. Bu, mahkemeye itaatsizlik standardını karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın iş uygulamalarıyla ilgili devam eden sivil soruşturmasında, Trump'ın belgeleri mahkemeye teslim etmemesinin ardından para cezasına çarptırılması tavsiyesinde bulunmuştu.

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