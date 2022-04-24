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Son dakika: Bosna Hersek’te korkutan deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Son dakika: Bosna Hersek’te korkutan deprem!

Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

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