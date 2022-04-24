İngiliz The Times'tan 'Türkiye' provokasyonu!
Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta ateşkes sağlanması için Türkiye büyük çaba sarf ederken, İngiliz basınının Türkiye ile ilgili provokasyonu büyük tepki çekti. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görselinin kullanılması, füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalıştıkları görüldü.
TÜRKİYE'NİN AKTİF TARAFSIZLI POLİTİKASI
Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" şeklindeki açıklaması, Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu.
İNGİLİZ BASININDAN TEPKİ ÇEKEN GERÇEK DIŞI YAYIN
Ancak İngiltere basınından The Times gazetesi başta olmak üzere İngiliz gazeteleri, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı. "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.
UKRAYNA'NIN TÜRKİYE ÜZERİNDEN VURULDUĞU İFTİRASINI ATTILAR
Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda" denildi.
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