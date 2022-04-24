11 ülkede 169 gizemli vaka! Koronavirüs ile bağlantısı var mı? Gizemli hepatit belirtileri neler?



ÜLKE ÜLKE GİZEMLİ VAKA SAYISI



Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.



İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.