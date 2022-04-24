11 ülkede 169 gizemli vaka! Koronavirüs ile bağlantısı var mı? Gizemli hepatit belirtileri neler?
Son dakika haberine göre: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve ABD'deki 11 ülkede en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bazı gizemli hepatit vakalarında Kovid-19'un da tespit edilmesi koronavirüs ile aralarında bağlantı olabileceği ihtimaline akıllara getirdi. DSÖ gizemli hepatit ve Kovid-19 arasındaki bağlantının netleşmesi için genetik inceleme gerektiğini açıkladı.
Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.
ÜLKE ÜLKE GİZEMLİ VAKA SAYISI
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.
GİZEMLİ HEPATİT GÖRÜLEN 17 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.
Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.
Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.
Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
COVİD-19 İLE BAĞLANTI İHTİMALİNİN İNCELENMESİ GEREK
Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.
Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.
DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.
GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.
COVİD-19'DAN SONRA İKİNCİ "KÜRESEL SALGIN" ŞÜPHESİ
Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.
Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.
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