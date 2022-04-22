Vladimir Zelenskiy: Aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var
Ukrayna, Rusya ile girdiği savaşta ekonomik olarak da çöküntüye uğradı. Ülkedeki durumun zorluğunu Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy duyurdu. Zelenskiy, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Dünya Bankası ve Ukrayna hükûmeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
Zelenskiy, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da neden olduğu zararı anlattı.
Ülke genelinde okullar, üniversiteler, hastaneler, işletmeler ve altyapının yıkıma uğradığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına almasının ise Ukrayna'nın ihracatını ve dünyanın gıda güvenliğini etkilediğini söyledi.
"AYLIK 7 MİLYAR DOLAR LAZIM"
Zelenskiy, "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var." dedi.
Uluslararası toplumun Rusya'yı Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından dışlaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, tüm ülkeleri Moskova ile ilişkileri kesmeye çağırdı.
FİZİKİ HASAR KABACA 60 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binalara ve altyapıya verilen fiziki hasarın kabaca 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını bildirdi.
Malpass, Ukrayna'nın temel devlet hizmetlerinin devamlılığının desteklemesi için halihazırda 3 milyar dolardan fazla kaynağı seferber ettiklerini anımsattı.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın Ukrayna ekonomisi için yıkıcı olduğunu kaydetti.
Georgieva, gelecek 2-3 ay içinde, Ukrayna'da hükûmetin ve ekonominin savaşın ortasında çalışmaya devam edebilmesi için ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.
IMF Başkanı Georgieva, özellikle imtiyazlı finansman ve hızlı dağıtılan hibeler gibi daha fazla dış finansmanın gerekli olduğunu vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan ayı 5-6 Mayıs eklenecek mi? 2022 Bayram tarihleri...
- Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...
- Açık Lise sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL son duyurular...
- KYK bursları ne zaman, bayramdan önce yatar mı? KYK Mayıs ayı ödemeleri hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihleri...
- İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...
- 23 NİSAN SÖZLERİ VE MESAJLARI: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri! En güzel 23 Nisan mesajları...
- Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur'lu emekli!
- 22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?
- Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak 2022? Buzağı desteklemeleri yattı mı? T.C Kimlik numarası...