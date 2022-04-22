Vladimir Zelenskiy: Aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın Ukrayna ekonomisi için yıkıcı olduğunu kaydetti.

Georgieva, gelecek 2-3 ay içinde, Ukrayna'da hükûmetin ve ekonominin savaşın ortasında çalışmaya devam edebilmesi için ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, özellikle imtiyazlı finansman ve hızlı dağıtılan hibeler gibi daha fazla dış finansmanın gerekli olduğunu vurguladı.