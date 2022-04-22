Macar Bakan Peter Szijjarto’dan Türkiye benzetmesi! Seçimlerde dış saldırılar oldu

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA DEĞER VERİYORUZ



Açıklamalarda bulunan Bakan Szijjarto, şunları söyledi: "Ukrayna krizinde NATO'nun bu çatışmaya taraf olmasını istemeyen mevcut konumundan memnun olduklarını belirterek, "Açık bir NATO-Rusya çatışmasından kaçınmalıyız. Bundan kaçınamazsak trajik sonuçları olabilir. Bu nedenle, bir ittifak olarak NATO'nun bu çatışmaya silah göndermemesinden memnunuz. Üye devletlerin yaptıkları, ulusal yeterliliklerine ve egemen kararlarına dayanmaktadır. Ancak bir ittifak olarak çatışmaya taraf olmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu nedenle, barışı koruma görevi operasyonu kapsamında Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı çıktık. Hala diplomatik çözüme inanıyoruz.

Bu nedenle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun barış görüşmelerini kolaylaştırma ve tarafları bir anlaşmaya varmaya ikna etme çabalarına değer veriyor ve gerçekten saygı duyuyoruz. Bir anlaşmaya ne kadar erken varılırsa bu savaş o kadar çabuk sona erebilir. Bizim için en önemli konu en az sayıda insan ölmesi. Macaristan, Ukrayna'nın doğrudan komşusu.Ukrayna'da savaşla geçen her dakika Macaristan'ı güvenlik açısından riske atar. Bu nedenle, Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek temel çıkarımızdır"