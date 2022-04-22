22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Uydudan korkutan görüntü! Mariupol'de toplu mezarlar kazıldı

Uydudan korkutan görüntü! Mariupol'de toplu mezarlar kazıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
ABONE OL
Uydudan korkutan görüntü! Mariupol’de toplu mezarlar kazıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları haftalardır devam ederken, bir takım şehirlerde görülen toplu mezarlar akıllara durgunluk getiriyor. Geçen günlerde Kiev etrafındaki Buça'dan çekilen Rus güçleri akabinde de çok sayıda sivil ceset ve toplu mezar bırakmıştı. Şimdi de bunun gibi bir görüntünün Mariupol'den geldiği iddia edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA