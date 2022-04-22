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BM Genel Sekreteri Guterres, Rus lider Putin ile görüşecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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BM Genel Sekreteri Guterres, Rus lider Putin ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 26 Nisan’da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.

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