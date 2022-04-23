Son dakika: Bosna Hersek’te 6.0'lık deprem
Son dakika... Bosna Hersek’in Mostar kenti yakınlarında 6.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 6.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Korkutan deprem başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.
Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar'da binaların zarar gördüğü bildirildi.
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