23 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bosna Hersek’te 6.0'lık deprem

Son dakika: Bosna Hersek’te 6.0'lık deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Bosna Hersek’te 6.0’lık deprem

Son dakika... Bosna Hersek’in Mostar kenti yakınlarında 6.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 6.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.

Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar'da binaların zarar gördüğü bildirildi.

Bosna Hersek’te deprem BOSNA HERSEK'TE DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA