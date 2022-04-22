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PKK'dan Tel Rıfat'taki Mare'ye roket saldırı! Siviller yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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PKK’dan Tel Rıfat’taki Mare’ye roket saldırı! Siviller yaralandı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.

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