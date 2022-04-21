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Omicron'un alt varyantı XE iki ülkede görüldü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Omicron’un alt varyantı XE iki ülkede görüldü!

İngiltere'de Coronavirüsün Omicron varyantının alt bir türü olan Omicron XE isimli yeni bir varyantın İngiltere'de baskın hale gelmesi bekleniyor. Omicron XE şu an için Japonya'da ve İngiltere'de tespit edilmiş durumda.

İngiliz yetkililer Omicron XE'nin BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantların kombinasyonuyla ortaya çıktığını duyurdu.

İngiltere'de şimdiye kadar bin 100'den fazla Omicron XE vakası görüldüğü ve bu yeni varyantın ilerde baskın varyant haline gelebileceği belirtiliyor. Yeni varyantın çok daha bulaşıcı olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü Omicron XE'nin ilk olarak Ocak ayı sonunda İngiltere'de tespit edildiğini duyurmuştu. İngiliz uzmanlar daha bulaşıcı olsa da yeni varyantın ağır hastalığa neden olmadığını söyledi. Aşıların da yeni varyanta karşı koruyucu olduğu kaydedildi.

Omicron XE Japonya'da da görülmüştü. Uzmanlar pandemi boyunca yeni alt varyantların görülmesinin doğal olduğunu söylüyor.

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