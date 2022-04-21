Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Mariupol kenti ele geçirildi! Putin'den flaş talimat
Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanı Şoygu Putin'e Mariupol kentinin alındığını iletti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Mariupol’de Azovstal fabrikasına baskın yapılmamasını, burada silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını istedi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Putin'a kontrolün ele geçirildiğini açıklamasının ardından Putin'den ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Mariupol'ün ele geçirilmesini büyük başarı olarak tanımlayarak Şoygu'yu başarılı operasyon için tebrik etti.
Putin ayrıca Mariupol'de Ukraynalı askerlerin bulunduğu çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söyleyerek orduya bekleme talimatı verdi.
Şoygu ise fabrikadaki Ukraynalı askerlere ilişkin "Azovstal Çelik Fabrikası'nda bulunan 1478 Ukrayna askeri teslim oldu, hala 2 bin asker bulunuyor" açıklamasında bulundu.
PUTİN'DEN FLAŞ TALİMAT
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, savaşa dair son gelişmeleri aktardı. Putin, Azovstal demir çelik fabrikasına herhangi bir saldırı düzenlenmemesini ancak tam abluka altına alınarak kuş dahi uçurtulmamasını emretti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Azovstal demir çelik fabrikası haricinde Mariupol kentinin kontrolünün tamamen sağlandığı ve Rus ordusunun fabrikaya yönelik saldırıya hazır olduğu ifade edildi.
Putin, söz konusu gelişmeler kapsamında Şoygu tebrik ederek, Azovstal demir çelik fabrikasına herhangi bir saldırı düzenlenmemesini emretti.
"KUŞ DAHİ UÇURTMAYIN"
Kremlin'deki açıklamada, "Dikkate almamız gereken mevzu bu. Askerlerimizin ve subaylarımızın yaşamını ve sağlığını korumayı düşünmeliyiz. Bölgeyi tamamen ablukaya alarak kuş dahi uçurtmayın" dedi.
UKRAYNA'DAN ÇOCUK ÖLÜMÜ AÇIKLAMASI
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı kaydedildi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı.
Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti.
UKRAYNA RUSYA'NIN ZAYİATINI AÇIKLADI
Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin asker, 172 uçak, 151 helikopter ve 829 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 172 uçak, 151 helikopter, 829 tank, 2 bin 118 zırhlı araç, 393 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi
- Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?