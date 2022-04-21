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Binance'den Rusya'ya yeni sınırlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Binance’den Rusya’ya yeni sınırlama

Rusya`ya gelen 10 bine aşkın yeni yaptırım sonrasında, kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan Binance, Rus vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayarak 10 bin euro tavan limit koydu.

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