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Son dakika: Nikaragua’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Nikaragua’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem oldu. Denizde meydana gelen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

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