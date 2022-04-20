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Son dakika: KKTC hükümeti istifa etti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kararını verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: KKTC hükümeti istifa etti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kararını verdi

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

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