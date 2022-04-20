Joe Biden’dan Putin’e ekonomik suçlama: Enflasyon ve yükselen petrol fiyatlarının sorumlusu Putin’dir

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON DA ARTTI

Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını kaydeden Biden, "Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu." ifadesini kullandı.