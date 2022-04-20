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Joe Biden'dan Putin'e ekonomik suçlama: Enflasyon ve yükselen petrol fiyatlarının sorumlusu Putin'dir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Joe Biden’dan Putin’e ekonomik suçlama: Enflasyon ve yükselen petrol fiyatlarının sorumlusu Putin’dir

ABD Başkanı Joe Biden, ülke genelinde artan enflasyon ve yükselen petrol fiyatlarının sorumlusu olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i gösterdi. Biden "Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu Kovid-19 ve Vladimir Putin'dir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu savundu.

AKARYAKIT FİYATLARININ NEDENİ PUTİN'DİR

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde ailelerin artan fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatları arttığında bunu hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu Kovid-19 ve Vladimir Putin'dir." görüşünü paylaştı.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON DA ARTTI

Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını kaydeden Biden, "Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu." ifadesini kullandı.

ABD'DEN PETROL ADIMI GELMİŞTİ

Biden, artan fiyatları düşürmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek, bu çerçevede petrol üreticileri ile görüştüğünü ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya saldıklarını anımsattı.

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