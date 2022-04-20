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Norveç'ten Ukrayna'ya 100 Mistral hava savunma füzesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Norveç’ten Ukrayna’ya 100 Mistral hava savunma füzesi

Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasını isteyen Norveç, Ukrayna'nın kendini savunması için bölgeye sevkiyat gerçekleştirdi. Norveç, 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiğini açıkladı.

Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderildiği belirtildi.

Norveç'in yeni Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Mistral füzesinin Ukrayna'ya büyük fayda sağlayacak modern ve etkili bir silah olduğunu ifade etti.

Gram, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya benzer silah sistemlerini gönderdiğini kaydetti.

Savaşın başladığı günden bu yana Norveç, Ukrayna'ya 4 bin tanksavar ve askeri teçhizat sağladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mart sonunda Norveç parlamentosuna gönderdiği video mesajda, Oslo'dan hava savunma füzeleri talep etmişti.

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