Norveç’ten Ukrayna’ya 100 Mistral hava savunma füzesi

Norveç'in yeni Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Mistral füzesinin Ukrayna'ya büyük fayda sağlayacak modern ve etkili bir silah olduğunu ifade etti.

Gram, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya benzer silah sistemlerini gönderdiğini kaydetti.