20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsuru füzelerle vurduk

Rusya: Ukrayna'da 12 askeri unsuru füzelerle vurduk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
ABONE OL
Rusya: Ukrayna’da 12 askeri unsuru füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiklerini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA