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Kolombiya'da askerlere yönelik bombalı saldırı: 6 asker öldü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Kolombiya’da askerlere yönelik bombalı saldırı: 6 asker öldü

Kolombiya'da askerlere yönelik el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

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