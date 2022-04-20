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Rusya'da enflasyon son 20 yılın zirvesinde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Rusya’da enflasyon son 20 yılın zirvesinde

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 17,62 ile Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

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