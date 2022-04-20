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Pakistan'da çıkan yangın yürekleri parçaladı! 8'i çocuk 9 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Pakistan’da çıkan yangın yürekleri parçaladı! 8’i çocuk 9 kişi öldü

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Sindh eyaletinde çıkan yangın yürekleri dağladı. Dadu bölgesindeki köyde bir ev alev aldı. Ev küle dönerken yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

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