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PKK terör karşıtı Kürt grup ENKS'ye saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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PKK terör karşıtı Kürt grup ENKS’ye saldırdı

Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) bir ofisini basarak ateşe verdi.

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