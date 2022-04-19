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Danimarkalı siyasetçi Paludan alçaklığına devam ediyor! Bu kez de Danimarka'da Kur'an yaktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Danimarkalı siyasetçi Paludan alçaklığına devam ediyor! Bu kez de Danimarka’da Kur’an yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Tarnby kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanları provoke eden Paludan, provokasyonlarını Danimarka'ya taşıdı.

Tarnby kentinde Müslümanların yoğun yaşadığı Sneserevej Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, İsveç polisinin kendisini koruyamadığını ve Danimarka polisinin kendisini hakkıyla koruyabildiğini göstermek için eylemi yaptığını belirtti.

Polis şeridinin çevrildiği alanda Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ı yaklaşık 30 polis korurken, Danimarka İstihbarat Teşkilatı'ndan (PET) 7 sivil polis de yakın koruma sağladı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunuyor. 2021 ramazanında Danimarka'da 30 gün Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Paludan, Müslüman mahaller ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve göstericilerden de 14 kişi yaralanırken, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edilmişti.

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