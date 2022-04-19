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Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu: 13 yıllık plan yaptılar! Manşetten böyle verdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Yunanistan’ın Oruç Reis korkusu: 13 yıllık plan yaptılar! Manşetten böyle verdiler

Türkiye'nin denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan petrol ve doğal gaz gemisi Oruç Reis, Yunanistan'a korku saldı Yunan Deniz Kuvvetleri’nde Doğu Akdeniz’de 2020 yazındaki ‘Oruç Reis’ krizi mercek altına alınarak, yeni yapılanma planları hazırlandı. Yunan Ta Nea gazetesi yeni planları “Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege’de yüzer duvar” başlığıyla manşet yaptı.

2020 yazında doğu Akdeniz'de yaşanan 'Oruç Reis' krizinin ardından Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yeni yapılanma planları hazırladığı öne sürüldü.

Türkiye'nin denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan petrol ve doğal gaz gemisi Oruç Reis, Yunanistan'a korku saldı. Yunan Ta Nea gazetesi, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yeni planlamalar yaptığını öne sürdüğü haberinde Oruç Reis'ten bahsetti.

13 YILLIK PLAN

"Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege'de yüzer duvar" başlığını manşete taşıtan gazete, Yunanistan'ın planlarını anlatarak 2021-2034 yıllar arasında 12 tane modern fırkateyn ve 6 adet korvete sahip olunması durumunda Ege Deniz'inde bir kilitlenme yaşanabileceğini söyledi.

12 TANE FIRKATEYN

2020'deki Oruç Reis krizine atıf yapan Ta Nea yaşananlardan ders çıkarıldığının da altını çizdi. İlk aşamada 3-4 sene içinde toplam 12 fırkateyn ile korvet gemisi sayesinde Ege'de üstünlük sağlayabileceklerini düşünüyorlar.

18 SAVAŞ GEMİSİ

Gazeteye göre en ideali ise toplam 18 savaş gemisi sayısına ulaşmak. Ancak Yunan Deniz Kuvvetleri'nde şu anda 9 tane 40 yıllık'S' tipi ve 4 adet de 30 yıllık 'Meko' tiipi fırkateyn var.

2026'DA GELECEK

Bunun yanı sıra Yunanistan'ın 3 ya da 4 tane korvet tipi savaş gemisi siparişi için Fransa, İngiltere ve İtalya'dan yapılan teklifleri incelediği de bilinenler araısnda. Fransa'dan ise aldığı 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateynleri 2026'da teslim alacak.

2020 ORUÇ REİS KRİZİ

2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. Süreç iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşatmıştı.




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