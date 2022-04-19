ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya tuzağı deşifre oldu! Hedefinde Türk askeri vardı! Dikkat çeken FETÖ detayı
Almanya’da yaşayan ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya tuzağı deşifre oldu. Snell'in sosyal medyayı kullanarak pek çok Türk vatandaşını tuzağa düşürüp Türkiye'nin Libya, Suriye, Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri eylemleri ve savunma sanayisine yönelik Türk askeri operasyonları hakkında bilgi edinmek istediği ortaya çıktı.
Almanya'da yaşayan ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, aralarında askeri personelin de olduğu çok sayıda Türk vatandaşı sosyal medyada tuzağına düşürerek, Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri varlığı ile savunma sanayisine dair bilgi derlemeye çalıştığı ortaya çıktı.
AZERBAYCANLI ASKERLER DE HEDEFİNDE
Snell'in, sosyal medya hesapları üzerinden yurt dışında görevli askeri personeli ve Azerbaycanlı askerleri de hedef aldığı, ağına düşürdüğü kişilerden Türkiye'nin operasyonları ile askeri varlığı hakkında detay bilgi edinmeye çalıştığı anlaşıldı. Snell'in ayrıca 2'nci Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu, Ermenistan'la iş birliği içinde Türkiye aleyhtarı yayınlar gerçekleştirdiği belirlendi.
2016'DA YAKALANIP SINIR DIŞI EDİLMİŞ
Öte yandan Snell'in Ağustos 2016'da Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalandığı, 'askeri yasak bölgeyi ihlal ve casusluk' suçlamasıyla 2016 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında tutuklu kalmasının ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.
Hakkında 'G-87' tahdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ABD uyruklu Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya üzerinden PKK/YPG ile FETÖ ile etkileşim halinde olduğu, ayrıca FETÖ bağlantılı 'The Investigative Journal' internet sitesi yazarlarından olduğu bildirildi.
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