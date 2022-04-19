ABD’li gazeteci Lindsey Tyler Snell’in sosyal medya tuzağı deşifre oldu! Hedefinde Türk askeri vardı! Dikkat çeken FETÖ detayı

Almanya'da yaşayan ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, aralarında askeri personelin de olduğu çok sayıda Türk vatandaşı sosyal medyada tuzağına düşürerek, Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi yurt dışındaki askeri varlığı ile savunma sanayisine dair bilgi derlemeye çalıştığı ortaya çıktı.