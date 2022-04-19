ABD’den Türkiye kararı: O listeden resmen çıkarıldı

ŞU AN HİÇBİR ÜLKE LİSTEDE YOK

Açıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin "Özel durumlar/seyahat etmeyin" şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.