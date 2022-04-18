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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Kudüs meselesini görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas Kudüs meselesini görüştü

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda ele aldı. Açıklamada, Putin'in Abbas'a Ukrayna ile yürüttükleri müzakereler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

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