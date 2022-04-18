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NATO'dan dünyanın "en büyük" tatbikatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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NATO’dan dünyanın en büyük tatbikatı

NATO, dünyanın en büyük ve en karmaşık canlı uluslararası siber tatbikatına yarın başlıyor. Tatbikata Ukraynalı siber güvenlik uzmanları da katılacak.

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