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Rus lider Putin'in 2021 geliri açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Rus lider Putin’in 2021 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 2021 yılı gelirleri açıklandı.

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