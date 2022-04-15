ABD'den CNBC'den şoke eden anket! Biden'ın oy oranı en düşük seviyede
Trump ile girdiği seçim yarışını kazanarak ABD Başkanı olan Joe Biden, yıllar içinde gücünü kaybetmeye başladı. Son yıllardaki kötü yönetiminin ardından Ukrayna savaşındaki tutumu sonrası yapılan bir ankette Biden'ın oy oranının dibe vurduğu belirtildi.
Aynı ankete göre dört ay önce Biden'ın onay oranı yüzde 46 sevisiyesinde, onaylanmama oranı ise yüzde 48'deydi.
Ekonomiyi idare etme konusunda Biden, aralık ayında sırasıyla yüzde 37 olan onay oranı ise yüzde 35'e düştü. Onaylamayanların oranı ise yüzde 56'dan yüzde 60'a yükseldi.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 48'i, artan yaşam maliyetlerini bir numaralı endişeleri olarak değerlendirirken, Ukrayna'daki durum yüzde 31 ile ikinci, göçmenlik yüzde 23 ile üçüncü sırada yer aldı.
Perşembe günkü ankete göre, Amerikan halkının yüzde 47'si ekonomik durumu "kötü" olarak değerlendirdi , bu kategoride 2012'den beri en yüksek rakam.
Sadece yüzde 17'si ekonomik durumu "iyi" olarak değerlendirdi.
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