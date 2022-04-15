Ukrayna: Füze geliştirme programını 2031’e kadar uzattık

"FÜZE PROGRAMI 2031 YILINA KADAR UZATILDI"

Geliştirilen füzelerin menzillerinin uzatıldığını ve envantere dahil edildiklerini aktaran Danilov, "2019-2020 yıllarında Olha-M ve Neptün füzelerinin denemeleri sürdü. 2021 yılında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi kararıyla füze programı 2031 yılına kadar uzatıldı ve programın toplam bütçesinin 200 milyar (6,5 milyar dolar) grivnayı bulması bekleniyor. 2020 yılı Şubat ayında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi kararı ve Devlet Başkanı onayıyla Neptün füzesinin devlet tarafından sipariş edilebilmesi mümkün hale geldi. Her savaş başarısının arkasında büyük işler yatıyor. Roket programında yer alan devlet bürolarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Odessa Valiliği ve Ukrayna Devlet Başkanlığı, dün Karadeniz açıklarında Rus savaş gemisi Moskova kruvazörünün Neptün füzeleriyle vurulduğunu açıklamış, Rusya Savunma Bakanlığı ise geminin mühimmat patlaması sonucu hasar aldığını ve battığını duyurdu.