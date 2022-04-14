Son dakika enflasyon açıklaması! Önümüzdeki aylar da yüksek seyredecek! Avrupa Merkez Bankasından piyasaya ilişkin flaş yorum
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dünya genelinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek kalmayı sürdüreceğini ifade ederken "Yüksek enerji maliyetleri, güvenin de kaybolmasıyla birlikte talebi aşağı çekebilir, tüketimi ve yatırımı beklentilerin ötesinde kısıtlayabilir. Enflasyonun görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskler aynı zamanda yakın vade için yoğunlaşmış durumda" dedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun, enerji fiyatlarının artması nedeniyle yüksek seyretmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.
PARASAL TEŞVİK PROGRAMI SONLANDIRILACAK
Lagarde, ECB'nin piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarının sabit tutulması yönündeki kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, parasal teşvik programının bu yılın 3. çeyreğinde sonlandırılmasının planlandığını bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle basın toplantısına evinden tele konferans yöntemiyle bağlanan Lagarde, "Para politikamızın yürütülmesinde opsiyonelliği, bir aşama içerisinde gerçekleştirilmesi esasını ve esnekliği koruyacağız." dedi.
FAİZLE İLGİLENECEĞİZ
Lagarde, faiz oranlarının ne zaman artmaya başlayacağına ilişkin net bir zaman çerçevesinin olmadığını, teşviklerin sona ermesinin ardından belki haftalar, belki de aylar sonra artışın başlayabileceğini bildirdi.
"O noktaya geldiğimizde faizlerle ilgileneceğiz" ifadesini kullanan Lagarde, Avro Bölgesi'nde tüketici güveninin Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.
İLAVE TEDBİRLER GELECEK
Lagarde, "Ekonominin nasıl gelişeceği; çatışmanın nasıl geliştiğine, mevcut yaptırımların etkisine ve olası ilave tedbirlere büyük ölçüde bağlı olacaktır." dedi.
Lagarde, salgına ilişkin risklerin azalmasına karşın savaşa ilişkin risklerin arttığını vurguladı.
"SAVAŞ, AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİNİ ÇOK FAZLA ETKİLEMEKTE"
Christine Lagarde, savaşın enerji fiyatlarını artırdığını, gelecek dönemdeki gelişmelerin tedarik cephesinde de sorunların artmasına neden olabileceğini söyledi.
Lagarde, "Yüksek enerji maliyetleri, güvenin de kaybolmasıyla birlikte talebi aşağı çekebilir, tüketimi ve yatırımı beklentilerin ötesinde kısıtlayabilir. Enflasyonun görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskler aynı zamanda yakın vade için yoğunlaşmış durumda." dedi.
Enflasyonun yüzde 7,5 ile rekor seviyede artış kaydettiğini hatırlatan Lagarde, "Orta vadede talep azalacak olursa bu fiyatlar üzerindeki baskıyı biraz azaltacaktır. Savaş, Avro Bölgesi ekonomisini çok fazla etkilemektedir. (Savaş) Çok büyük oranda belirsizliği artırdı. Savaşın ekonomi üzerindeki etkisi de bu çatışmanın nasıl ilerleyeceğine bağlı." ifadelerini kullandı.
Yüksek enflasyon baskısının devam ettiğini vurgulayan Lagarde, "Enflasyon çok büyük oranda artmıştır ve önümüzdeki aylar boyunca yüksek kalmaya devam edecektir. Bunun da en büyük sebebi enerji maliyetlerindeki artıştır." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul öğrenci zammı iptal edildi mi? İstanbulkart öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT öğrenci tarifesi...
- EYT'liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri
- 23 Nisan resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Son dakika: Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir'deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir?
- EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? Son gelişmeler
- Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- GS Dinamo Kiev maçı canlı izle: 📺 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
- Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?
- MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?
- MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?