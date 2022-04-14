Putin Zelenskiy ile görüşecek mi? Kremlin’den flaş açıklama: Reddetmedi ama gereken şartlar henüz oluşmadı

BELARUS GÖRÜŞME İÇİN UYGUN



Müzakerelerin yüz yüze sürmesi durumunda nerede yapılması gerektiği ile ilgili soruya cevap veren Peskov, "Bizim bakış açımıza göre Belarus elbette müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır. Ancak bunun için Ukrayna tarafının düşüncesine ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN