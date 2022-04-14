14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin Zelenskiy ile görüşecek mi? Kremlin'den flaş açıklama: Reddetmedi ama gereken şartlar henüz oluşmadı

Putin Zelenskiy ile görüşecek mi? Kremlin'den flaş açıklama: Reddetmedi ama gereken şartlar henüz oluşmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2022
ABONE OL
Putin Zelenskiy ile görüşecek mi? Kremlin’den flaş açıklama: Reddetmedi ama gereken şartlar henüz oluşmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak gereken şartların henüz oluşmadığını açıkladı. Peskov diğer yandan “Bizim bakış açımıza göre Belarus elbette müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.

PUTİN GÖRÜŞMEYİ REDDETMEDİ

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin - Zelenskiy görüşmesine dair, "Bu konuda esas itibariyle yeni bir gelişme yok. Müzakerelerde Başkanın (Putin'in) prensipte böyle bir görüşmeyi asla reddetmediğini ancak bunun için uygun koşulların anlaşma metninin oluşturulması gerektiğini ilettik" dedi.

GÖRÜŞME YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Ukrayna ile Rusya arasında çevrimiçi olarak devam eden müzakerelerin yüz yüze formata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, "Hayır. Henüz böyle bir şey yok" karşılığını verdi.

BELARUS GÖRÜŞME İÇİN UYGUN

Müzakerelerin yüz yüze sürmesi durumunda nerede yapılması gerektiği ile ilgili soruya cevap veren Peskov, "Bizim bakış açımıza göre Belarus elbette müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır. Ancak bunun için Ukrayna tarafının düşüncesine ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA