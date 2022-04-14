Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden itiraf: Türkiye artık büyük güç ve onlara karşı kaybedeceğiz
Türkiye’nin son 20 yıldaki siyasi, sosyal, ekonomi ve sanayi alanındaki yükselişi Batı’yı bir yandan rahatsız ederken bir yandan da gerçeği gören kişilerce atık tam anlamıyla kabul edilmiş durumda. Bunu son örneği ise Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden geldi. Katıldığı canlı yayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk rolü yapan Türkiye'nin artık büyük güç olduğunu belirten Yunan profesör, Türkiye'nin buradan güçlenerek çıkacağını açıkladı. Profesör ayrıca, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı kaybeden taraf olacağı yorumunda bulundu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda etkin konumunda yer alan Türkiye, diplomasi alanında gücünü bir kez daha ortaya koydu. İki ülke arasında barış için her yolu deneyen Türkiye, bunu Başkan Erdoğan liderliğinde tüm dünyaya kanıtladı ve bu durum herkes tarafından da başarıyla karşılanıyor.
YUNAN PROFESÖRDEN TÜRKİYE İTİRAFI
Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör de, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ DAHA BASKIN"
Kadın sunucunun "Türkiye'yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Artık tırnakları kaldıralım. Çünkü Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir arabulucu." yanıtını verdi.
"TÜRKİYE ARTIK BÜYÜK GÜÇ"
Profesör, açıklamalarında şu yorumlarda bulundu:
"Bugün Libya'dan bir haber okuyordum, Libya hükümeti Libya'daki Türk askeri varlığının yasal olduğunu söylüyor. Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz'in büyük bir gücü haline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak. "
"TABİİ Kİ KAYBEDEN BİZ OLACAĞIZ"
Açıklamalarında 12 mil tartışması ve Ege sorununa değinen Yunan profesör, Türkiye'nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında olası anlaşmanın Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını söyledi.
Sunucunun "Yine mi kaybeden biz olacağız?" sorusuna net yanıt veren profesör, şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki kaybeden biz olacağız, çünkü dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın egemenlik konularında elinde hiçbir şeyi yok. Bu yüzden müzakere masasında kalktığında aldığı her şey onların karı olacaktır. Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her halükarda (NATO tarafından) böyle kabul edildik."
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