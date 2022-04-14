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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Nisan ile biten haftada 185 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Nisan ile biten haftada 48 bin azalarak 1 milyon 475 bin seviyesinde gerçekleşti.

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