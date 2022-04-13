Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Kiev'e gidemedi! Zelenski niye Alman lideri istemedi?
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmek istediğini ancak Ukrayna yönetimi "Seni istemiyoruz" uyarısında bulunarak bu isteği geri çevirdiğini açıkladı. Steinmeier’in açıklaması Alman medyasında flaş haber olarak geçilirken, Ukrayna ve Almanya arasında 'diplomatik skandal' olarak tanımlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş haftalardır devam ederken iki tarafın da müzakereler için olumsuz açıklamaları savaşın tekrardan hareketlenmesine sebep oldu.
Son olarak Rusya'nın Kiev'den, İstanbul'daki müzakerler sonucu iyi niyet göstermek için çekildiğini duyurması sonrası, Avrupa ülkeleri liderleri, Ukrayna'nın başkentine ziyaretler gerçekleştirmeye başladı.
ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NA GELME DEDİLER
Ancak Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'da istenmeyen kişi ilan edildi.
Geçtiğimiz gün Polonya'nın başkenti Varşova'da, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile biraraya geldikten sonra bir kısa bir açıklama yapan Steinmeier, Kiev'i ziyaret etmek istediğini, ancak Ukrayna yönetiminin bu isteği geri çevirdiğini vurgulayarak
"Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya, Litvanya ve Letonya'dan meslektaşlarımızla yarın Kiev'e giderek, Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya güçlü bir dayanışma sinyali götürmeyi hedefliyorduk. Ben buna hazırdım. Ancak anlaşılan Kiev beni istemiyor, bunu kabul etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.
"GELİRSE KABUL ETMEM, BİRARAYA GELMEM"
Steinmeier'in açıklaması Alman medyasında flaş haber olarak geçilirken, Ukrayna ve Almanya arasında 'diplomatik skandal' olarak tanımlandı.
Ziyaret fikrinin arkasında Duda'nın olduğu ve Steinmeier'i birlikte gitmesi için ikna ettiği, ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin Duda'yla yaptığı telefon konuşmasında Alman Cumhurbaşkanı'nın gelmesini reddettiği ve "Steinmeier gelmesin. Gelirse kabul etmem, biraraya gelmem. Diğer Cumhurbaşkanları gelebilir." dediği öğrenildi.
"KİMSE STEİNMEİER'İ KİEV'DE GÖRMEK İSTEMİYOR"
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamada, Zelensky'nin tavrı doğrulandı ve Steinmeier'in eskiden Rusya ve Vladimir Putin ile olan ilişkileri, ziyaretin geri çevrilmesine neden olarak gösterildi.
Bir Ukraynalı diplomat, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın zamana kadar çok sıkı bağları olduğunu biliyoruz. Şu anda kimse Steinmeier'i Kiev'de görmek istemiyor. Bu yaklaşım ileride belki değişebilir" şeklinde bir değerlendirme yaptı.
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