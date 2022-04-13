Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Kiev’e gidemedi! Zelenski niye Alman lideri istemedi?

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NA GELME DEDİLER

Ancak Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'da istenmeyen kişi ilan edildi.

Geçtiğimiz gün Polonya'nın başkenti Varşova'da, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile biraraya geldikten sonra bir kısa bir açıklama yapan Steinmeier, Kiev'i ziyaret etmek istediğini, ancak Ukrayna yönetiminin bu isteği geri çevirdiğini vurgulayarak

"Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya, Litvanya ve Letonya'dan meslektaşlarımızla yarın Kiev'e giderek, Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya güçlü bir dayanışma sinyali götürmeyi hedefliyorduk. Ben buna hazırdım. Ancak anlaşılan Kiev beni istemiyor, bunu kabul etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.