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Marine Le Pen'den NATO vaadi: Seçilirsem Fransa NATO'nun askeri kanadından ayrılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Marine Le Pen’den NATO vaadi: Seçilirsem Fransa NATO’nun askeri kanadından ayrılacak

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için Emmanuel Macron ile çekişen Ulusal Birlik Partisi lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çekeceğini yineledi. İşte detaylar...

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'un rakibi olan Ulusal Birlik Partisi lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda; Fransa'yı NATO'nun birleşik komutanlığından yani askeri kanadından çekeceğini söyledi.

NATO VAADİNİ YENİLEDİ

Rusya ile NATO arasında daha yakın ilişki kurulması gerektiğini söyleyen ve buna destek vereceğini belirten Le Pen; daha önce ifade ettiği "NATO'dan çekilme" vaadini yineledi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Mevcut Fransa cumhurbaşkanı Macron da 2018 yılında "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti.

Le Pen gibi aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon da seçim kampanyasında benzer bir vaade yer vererek, "NATO'dan çekilmeliyiz" demişti.

FRANSA'NIN NATO GEÇMİŞİ

Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde Fransa, 7 Mart 1966 yılında NATO'nun askeri kanadından ayrıldı ve NATO Başkomutanlık Karargahı dahil tüm NATO üs ve tesislerinin Fransız topraklarından çekilmesi kararını almıştı. Bu süreçte NATO'nun Paris'teki genel merkezi Belçika'ya taşınmıştı. Fransa, NATO'nun askeri komutasına yeniden 2009 yılında dönmüştü.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALMIŞTI

10 Nisan Pazar günü yapılan seçimde Le Pen yüzde 23,3, Macron ise yüzde 28,1 oy almıştı. Hiçbir aday yüzde 50'lik salt çoğunluğu elde edememişti. Böylelikle cumhurbaşkanığı seçimi ikinci tura kalmıştı. İkinci tur oylaması 24 Nisan'da yapılacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

İlk turda aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5, Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yüzde 2,1 oy almıştı.

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