Marine Le Pen’den NATO vaadi: Seçilirsem Fransa NATO’nun askeri kanadından ayrılacak

SEÇİM İKİNCİ TURA KALMIŞTI

10 Nisan Pazar günü yapılan seçimde Le Pen yüzde 23,3, Macron ise yüzde 28,1 oy almıştı. Hiçbir aday yüzde 50'lik salt çoğunluğu elde edememişti. Böylelikle cumhurbaşkanığı seçimi ikinci tura kalmıştı. İkinci tur oylaması 24 Nisan'da yapılacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

İlk turda aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5, Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yüzde 2,1 oy almıştı.