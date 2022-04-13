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Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 3 terörist yakalandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Kerkük’te DEAŞ operasyonu: 3 terörist yakalandı

Irak Federal Polis güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 militanın ele geçirildiği belirtildi.

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