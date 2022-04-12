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ABD Başkanı Biden'dan Putin'e suçlama! Soykırım ifadesini ilk kez kullandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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ABD Başkanı Biden’dan Putin’e suçlama! Soykırım ifadesini ilk kez kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

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