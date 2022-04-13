Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den 5 maddelik teklif! Ermenistan cephesinden yanıt geldi





"HANKENDİ'DE BİR HAFTA GAZ OLMAYINCA BİZİ ARAMAYAN KİMSE KALMAMIŞTI"

Aliyev, Hankendi'nin 1 hafta doğal gazsız kalmasına da değinerek,"Hankendi'de bir hafta gaz olmayınca Amerika'dan Avrupa'ya karar bizi arayacak kimse kalmadı. Şimdi Ermenilerin yaşadığı Karabağ'daki doğalgaz boru hattı bakımsız durumda ve bir süredir doğalgaz gelmiyor. Dünyaya Azerbaycan'ın burada insani bir felakete yol açtığını söylediler. Nahçıvan gazını keserek ve 15 yıl boyunca bu şekilde tutmuştular. Nahçıvan'da kış daha sert geçer. Ama Hankendi'de bir hafta gaz olmayınca Amerika'dan Avrupa'ya bizi arayacak kimse kalmamıştı. Bir haftadır gazsızlar, bu insani bir felaket mi? Ama Nahçıvan 15 yıldır gazsızken neden insani bir felaket değildi? Soru budur. Bu sorunun bir cevabı var mı? Evet, çifte standart ve ayrımcılık. Şimdi doğal gazı onlara biz sağladık ve Ermeniler bunu takdir etmeli. Biz sadece iyi niyet gösterdik. Azerbaycan vatandaşı olduklarını ve Azerbaycan bayrağı altında yaşamaları gerektiğini ve yaşayacaklarını da anlayacaklarını umuyoruz. Bunu ne kadar erken anlarlarsa onlar için o kadar iyi olacak" dedi.

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