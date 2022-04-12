12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bulgaristan Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' zorunluluğunu kaldırdı

Bulgaristan Türkiye'den girişte 'aşı sertifikası' zorunluluğunu kaldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022
ABONE OL
Bulgaristan Türkiye’den girişte ’aşı sertifikası’ zorunluluğunu kaldırdı

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden, ülkelerine girişte istenen Avrupa Birliği onaylı aşı sertifikasının, 13 Nisan itibariyle artık talep edilmeyeceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA