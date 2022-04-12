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İran ile Katar anlaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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İran ile Katar anlaştı

Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nı ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Toplantıda deniz taşımacılığı sektörü ve liman işletmeciliği ile ilgili mutabakat zaptının etkinleştirilmesi ile ilgili tüm konuların da ele alındığı kaydedildi.

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