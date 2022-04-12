ABD ve Hindistan'dan "uzay" anlaşması | ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin duyurdu

Bu yıl içinde ABD Uzay Komutanlığı ile Hindistan Uzay Savunma Ajansı arasında savunma alanında personel değişimlerini başlatacaklarını belirten Austin, "Birkaç dakika önce, ikili bir Uzay Durumsal Farkındalık Düzenlemesi imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, uzayda daha fazla bilgi paylaşımını ve iş birliğini destekleyecektir." diye konuştu.

Austin, bu yıl içinde eğitim ve tatbikatlar dahil olmak üzere siber alandaki iş birliğini de derinleştireceklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki bilgi paylaşımını tüm muharebe alanlarında genişleteceklerine değinen Austin, "Hindistan, Hint Pasifik bölgesinde bir savunma lideri ve bölgede net bir güvenlik sağlayıcısı olduğu için bu destekleri sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Austin, Çin'in bölgeyi ve uluslararası sistemi kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden şekillendirmeye çalıştığına işaret ederek bununla mücadele etmek üzere Hindistan ile ABD ordularının Hint-Pasifik'teki iş birliğini genişleteceğini söyledi.

ABD'li Bakan "Hint Donanmasının Bahreyn'deki Birleşik Deniz Kuvvetlerine katılma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca birlikte daha üst düzey tatbikatlar yapmaya karar verdik." dedi.

Hindistan'ın silah modernizasyon ihtiyaçlarına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, "Modernizasyon ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl destekleneceği konusunda Hindistan ile aktif görüşmeler yapıyoruz. Ve yine geleceğe baktığımızda, birlikte çalışma kabiliyetimizi sürdürdüğümüzden emin olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ise "Elde etmek istediğimiz hedeflerimiz ve bunları elde etmek için ortak bir irademiz var." dedi.

Savunma alımları için gerekli süreçlerin bir an önce incelenip tamamlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Singh, ABD şirketlerini uzay alanında Hindistan ile üretim ortağı olarak iş birliği yapmaya çağırdığını kaydetti.