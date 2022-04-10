Fransa’da tarihi gün! 12 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak?

"SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN VAATLER SONRASINDA YERİNE GETİRİLMİYOR"

29 yaşındaki Jordan Grougi ise seçimin ilgisini çekmediğini ifade ederek "(Adaylar) Bize bir şeyler vadediyorlar, ama biz onların gerçekleştiğini asla göremiyoruz." diye konuştu.

Grougi bu nedenle oy vermeye gitmeyeceğini dile getirdi. 30 yaşındaki Sarah Lechuga ise kriz zamanında istikrarı korumak adına seçimini Macron'dan yana yapacağını ifade etti. Lechuga bir partinin veya cumhurbaşkanının yaptıklarının tam anlaşılması için tek bir dönemin yeterli olmayacağını savundu.