08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
Ukrayna’da savaşın gölgesinde Ramazan’ın ilk cuma namazı kılındı

Ukrayna'nın Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. Cuma namazını kılan Ahıska Türkü Yusuf Abdullah, "Normal hayat da devam ediyor. Yaşamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şey Allah'a şükür iyiye gidiyor, inşallah iyi olacak." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA