Ramazan ayının ilk Cuma’sında binlerce kişi Mescid-i Aksa’da toplandı
Filistin’de Ramazan ayının ilk Cuma namazını 80 bin kişi, Mescid-i Aksa’da birlikte kıldı. Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi meydanda toplanarak İsrail saldırganlığını kınayan ve direniş gruplarını işgali cezalandırmaya çağıran sloganlar attı.
Filistin'de Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Mescid-Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin tüm önlemleri ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da toplanan 80 bin Filistinli, Cuma namazını kılarak ibadet etti.
Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi meydanda toplanarak İsrail saldırganlığını kınayan ve direniş gruplarını işgali cezalandırmaya çağıran sloganlar attı.
Mescid-i Aksa'nın Vaizi İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'ya gelen binlerce kişinin, İsrailli saldırganlara ve onların müttefiklerine karşı açık bir mesaj verdiklerini söyledi.
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