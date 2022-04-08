Ramazan ayının ilk Cuma’sında binlerce kişi Mescid-i Aksa’da toplandı

Filistin'de Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Mescid-Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin tüm önlemleri ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da toplanan 80 bin Filistinli, Cuma namazını kılarak ibadet etti.