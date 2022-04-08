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Will Smith'in tokadının cezası belli oldu: 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden men edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Will Smith’in tokadının cezası belli oldu: 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden men edildi

ABD’de düzenlenen Oscar töreninde sunucu Chris Rock'i tokatlayan aktör Will Smith'in cezası belli oldu. Smith'e etkinliklere 10 yıl katılamama cezası verildi. Yapılan açıklamada "94. Oscar ödül töreni, Bay Smith'in sahnede sergilediği kabul edilemez ve zararlı davranışlarla gölgelendi.” denildi.

ABD'de Oscar ödüllerini düzenleyen Motion Picture Academy, 27 Mart'taki Oscar ödül töreninde sunucu Chris Rock'i tokatlayan aktör Will Smith'e etkinliklere 10 yıl katılamama cezası verdi.

"OSCAR TÖRENİ ZARARLI DAVRANIŞLARLA GÖLGELENDİ"

Akademi Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "94. Oscar ödül töreni, Bay Smith'in sahnede sergilediği kabul edilemez ve zararlı davranışlarla gölgelendi." denildi.

Açıklamada, Smith'in 10 yıl boyunca Akademi'nin etkinliklerine katılmasının yasaklandığı belirtilerek, tören gecesi Smith'in tavrına karşılık uygun adım atılamadığı ve salonda kalmasına izin verildiği için de özür dilendi.

10 YIL BOYUNCA ADAY GÖSTERİLMEYECEK

Smith'in o gece aldığı ödülün geri alınıp alınmayacağı veya 10 yıl boyunca Oscar'a aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda ise bir detay verilmedi.

"KARARA SAYGILIYIM"

Akademinin kararına karşı açıklama yapan Will Smith de "Akademi'nin kararına saygılıyım, kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademinin ertesi günü yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Smith, daha sonra Akademi'den istifa etmişti.

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