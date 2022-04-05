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Son dakika: Fransa'dan koronavirüsle mücadelede flaş Türkiye kararı! O listeye aldılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Fransa’dan koronavirüsle mücadelede flaş Türkiye kararı! O listeye aldılar

Son dakika haberleri... Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

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